Улица Тверитина станет сквозной и двусторонней

Значительные изменения ждут улицу Тверитина на участке от Степана Разина до Чапаева. Как сообщает пресс-служба администрации города, здесь обновят дорожное покрытие и освещение, а главное – улица превратится в сквозную с двусторонним движением. На нее можно будет заехать со стороны Степана Разина.

На пешеходной прогулочной зоне организуют барьерную среду, а также создадут разноуровневый зеленый каркас за счет деревьев-крупномеров, живых изгородей и клумб.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, проект будет подготовлен до конца года. «Сроки непосредственной реализации пока рано называть, это зависит от объемов финансирования», – пояснили там.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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