В Верхней Пышме пройдут соревнования для детей, победивших онкологию

В Верхней Пышме во второй раз пройдут соревнования «Я победитель» – для детей, которые справились с онкологией, и их родных братьев и сестер.

Прием заявок для участников открыл благотворительный фонд «Дети России». Сами соревнования пройдут 26 сентября.

Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте благотворительного фонда «Дети России» в разделе проекта «Я ПОБЕДИТЕЛЬ». Ребята, которые справились с онкологическими заболеваниями, будут состязаться в личном зачёте по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Те, кто подаст заявку на соревнования с братом или сестрой, смогут побороться за победу в двух командных видах: эстафета и стрельба. В прошлом году на спортивную площадку вышли 105 детей в возрасте 7-16 лет из России и Казахстана.

«В 2024 году проект прошел впервые. Мы увидели, как важно для детей быть с братьями, сестрами. Вместе пробежать, вместе победить и подняться на пьедестал или просто быть участником и пережить яркие эмоции, – поделилась Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Родители, которые всегда приходят или приезжают вместе с детьми, испытывают двойную радость и гордость».

Параллельно со спортивными площадками работают и творческие. На мастер-классах дети создают поделки и сувениры, изучают азы робототехники, играют и развлекаются.

Подробности на сайте благотворительного фонда «Дети России».

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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