В парке Маяковского откроется кинотеатр под открытым небом

С 4 июля по 17 августа в парке Маяковского пройдет четвертый сезон «Кинолета». Екатеринбуржцы смогут бесплатно посмотреть фильмы под открытым небом.

Откроет сезон советский блокбастер «Человек-амфибия» (1961) с озвучкой оркестром – 22 музыканта исполнят культовый саундтрек из кинокартины. Начало сеансов в 20:00, в 19:00 – киноквиз с подарками. Всего в программе сезона более 40 дней кино разных жанров.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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