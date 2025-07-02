Мошенники начали продавать билеты на «волшебный» матч Дацюка

В Екатеринбурге мошенники продают билеты на матч звезд, которые проводит именитый российский хоккеист Павел Дацюк. По данным организаторов, появилось уже не меньше трех фейковых сайтов, предлагающих купить проходки на мероприятие, которое пройдет в конце августа. Цены на поддельные билеты начинаются от 6 тысяч рублей.

Поклонников хоккея просят не поддаваться на уловки мошенников, старт продаж запланирован на вторую половину августа.

«Информация о старте продаж будет объявлена дополнительно. Также всю информацию о грядущем событии можно узнать в официальном телеграм-канале», – подчеркнули организаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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