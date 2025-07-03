Депутат предложил штрафовать тех, кто кормит бездомных животных

Люди, которые подкармливают бродячих животных, способствуют росту их численности, и такое поведение надо пресекать, считает депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Об этом депутат заявил на ОТВ в программе «Акцент»: «Есть очень много вопросов, связанных с нашими бабушками, которые прикармливают около подъездов собак. Они являются причиной агрессии: собака начинает защищать свою территорию. Когда она тут же ест, а ты мимо проходишь, она может и тяпнуть. Поэтому здесь работаем с бабушками».

По мнению Вегнера, Уралу не грех перенять опыт регионов, где за подкорм бездомных животных грозит штраф: «Может, и штрафовать, если это злостное уже и повторное нарушение. Я считаю, что для таких людей надо вводить штраф не менее 40 тысяч рублей».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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