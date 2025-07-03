В Екатеринбурге начался фестиваль уральской кухни – будут кормить стейками, равиоли и тар-таром

В Екатеринбурге начался фестиваль уральской гастрономии, приуроченный к «Иннопрому». С завтрашнего дня в 10 ресторанах города будет действовать спецменю. «Фестиваль позволяет запечатлеть разнообразие вкусов, начиная от традиционных рецептов и заканчивая современными интерпретациями», – сказал замгубернатора – министр инвестиций региона Дмитрий Ионин.

В меню такие «традиционные» уральские блюда как тар-тар из тунца, равиоли с уткой, салат с крабом, стейк, лахмаджун и другое.

Впрочем, некоторые заведения все же сделали акцент на местной кухне, и гости фестиваля смогут попробовать уральские пельмени, мускуна и косулю, черемуховый торт и знаменитые конфеты «Рыжик».

Блюда из фестивального меню подаются сетами и стоят 3990 рублей во всех ресторанах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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