Мужчина убил взрослого сына за то, что тот громко играл в онлайн-игру

53-летний житель Пышминского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего сына, игравшего в онлайн-игру и мешавшего спать.

По данным следствия, в ночь на 15 мая 2025 года обвиняемый, будучи пьяным, лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын шумно играл в онлайн-игру. Отец попросил его вести себя тише, сын отреагировал агрессивно, возник конфликт. Фигурант вооружился ножом и нанес сыну два удара. Одно из ранений пришлось в область сердца, пострадавший скончался на месте.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, фигурант признал свою вину, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что о преступлении в полицию сообщила мать обвиняемого, бабушка убитого. Женщина сообщила, что сын и внук дерутся, используя при этом нож. На место происшествия выдвинулись полицейские, но опоздали. Оказалось, что смертельное ранение сын обвиняемого получил как раз в тот момент, когда бабушка звонила в дежурную часть.

Пышма, Елена Владимирова

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