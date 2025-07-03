российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 июля 2025, 11:28 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В центре Екатеринбурга остался один кинотеатр

В центре Екатеринбурга фактически остался один кинотеатр – «Пассаж синема». В начале июня прекратил работу кинотеатр «Синема парк» в ТЦ «Алатырь», тогда официально представители сети не комментировали причину ухода, однако вероятно, это низкая посещаемость.

Кроме того, из-за временного закрытия ТРЦ «Гринвич» не работает и одноименный кинотеатр в торговом центре.

Отметим, в 2025 году количество работающих кинотеатров в России сократилось на 7% по сравнению с предыдущим годом – до 3,1 тысячи, ранее сообщал РБК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,