В центре Екатеринбурга остался один кинотеатр

В центре Екатеринбурга фактически остался один кинотеатр – «Пассаж синема». В начале июня прекратил работу кинотеатр «Синема парк» в ТЦ «Алатырь», тогда официально представители сети не комментировали причину ухода, однако вероятно, это низкая посещаемость.

Кроме того, из-за временного закрытия ТРЦ «Гринвич» не работает и одноименный кинотеатр в торговом центре.

Отметим, в 2025 году количество работающих кинотеатров в России сократилось на 7% по сравнению с предыдущим годом – до 3,1 тысячи, ранее сообщал РБК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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