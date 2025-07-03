В понедельник в Екатеринбурге начнется третий этап опрессовок

На следующей неделе, с 7 по 11 июля, специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проведут третий этап опрессовок тепловых сетей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, гидравлические испытания пройдут без отключения горячей воды. Диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод будет проводиться в ночное время с 23:00 до 06:00 часов.

Жителям необходимо быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности:

– не приближаться к месту парения, под асфальтом может находиться промоина;

– не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам;

– не оставлять автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

– разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить в центральную диспетчерскую службу АО «ЕТК»: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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