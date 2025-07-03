Жительница Первоуральска получила 4,5 года колонии за обман знакомых

Юлия Кукарина из Первоуральска осуждена за обман знакомых на сумму свыше 800 тысяч рублей. По информации пресс-службы судов Свердловской области, она вводила жертв в заблуждение с августа 2023 по сентябрь 2024 года, заявляя, что деньги ей нужны для передачи посторонним людям для сокрытия преступления. Возвращать займы она не планировала.

Кукарина признана виновной в совершении четырех преступлений по статье «Мошенничество», в том числе с использованием своего служебного положения.

По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Первоуральск, Светлана Муллагалеева

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