Выходные на Урале будут теплыми, вероятны дожди и грозы

В последние несколько дней этой недели в Свердловской области ожидается теплая погода до +25 °C, однако возможны кратковременные дожди и грозы.

Как сообщили в Гидрометцентре, в пятницу, 4 июля, будет облачно с прояснениями, днем повсеместно кратковременный дождь, гроза, ночью местами туман. Температура ночью +9…+14°, днем +20…+25°.

В субботу, 5 июля, – местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 м/с, температура ночью +11…+16°, днем +22…+27°.

В воскресенье, 6 июля, также возможны кратковременные дожди с грозой, температура ночью +12…+17°, днем +20…+25°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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