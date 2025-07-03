Основинский парк и Метеогорку благоустроят за счет городского бюджета

Власти Екатеринбурга включили сразу три общественных пространства в муниципальную программу благоустройства.

Напомним, победителем в голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стал участок набережной Исети за Макаровским мостом. Однако общественная комиссия мэрии добавила в программу еще две рекреационные зоны: парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорку) и Основинский парк.

«Екатеринбуржцы очень активно голосовали за эти парки, поэтому не включить их в программу было бы неправильно. Это места притяжения жителей и гостей города», – пояснил вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко.

Сейчас специалисты составляют эскизный проект благоустройства набережной рек Исети и Ольховки и готовят расчеты, чтобы отправить заявку на получение федеральных средств. Обновление двух других парков выполнят за счет муниципального бюджета.

В этом году Екатеринбург набрал более 390 тысяч голосов в проекте ФКГС, обогнав все города-миллионики, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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