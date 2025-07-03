Школьницу, тайно улетевшую в Петербург с Дальнего Востока, задержали в Екатеринбурге

Сотрудники Уральской транспортной полиции задержали в аэропорту Кольцово 14-летнюю девочку из Амурской области, которая тайком от семьи полетела к подруге в Петербург.

Как сообщили в пресс-службе УМВД (Т) по УрФО, девочка переночевала у бабушки и исчезла. Куда она отправилась, выяснилось достаточно быстро. Бабушка обнаружила, что ее банковская карта пропала, а вскоре на ее сотовый телефон поступило сообщение о списании со счета денежных средств за покупку двух авиабилетов – от Благовещенска до Екатеринбурга и от Екатеринбурга до Северной столицы.

Путешествие девушки закончилась ровно на полпути, когда в аэропорту Кольцово ее задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Юную путешественницу доставили в линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово, а затем поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где она будет дожидаться приезда родителей.

Школьница рассказала, что примерно год назад познакомилась с ровесницей из Санкт-Петербурга, когда та приезжала в Амурскую область на подработку во время летних каникул. Девушки активно переписывались, а потом амурчанка решила навестить подругу в Питере во время каникул. Родители ее идею не поддержали, поэтому она сбежала.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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