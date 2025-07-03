Мобильный интернет на дачных участках стал быстрее

К началу летнего сезона инженеры «Мегафона» проанализировали нагрузку на сеть и запустили телеком-объекты вблизи наиболее качающих садовых товариществ в Реже, Полевском, Невьянске и других местах региона.

Новые базовые станции появились в районе коллективных садов «Уральские зори» и «Металлург-2» Режевского района, что позволило обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Теперь садоводы, проводящие лето на своих участках, смогут оперативно делать онлайн-заказы, смотреть видео с советами огородников и делиться своими достижениями с близкими в социальных сетях и мессенджерах.

Установленные объекты связи работают в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая повышенную емкость сети и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий.

Помимо этого, в рамках подготовки к летнему сезону новые базовые станции запущены в Асбесте и Екатеринбурге. Дачники и жители столицы региона могут оценить качество и удобство технологии передачи голоса в сетях четвертого поколения VoLTE. Благодаря ей абоненты могут общаться по телефону и одновременно выходить в интернет.

«С приходом лета потребление интернет-трафика в садовых товариществах кратно увеличивается, поскольку многие свердловчане проводят больше времени вдали от городского шума, на свежем воздухе. Чтобы дачный отдых был комфортным, мы планируем расширение емкости сети в СНТ заранее – уже к началу сезона стараемся обеспечить качественные голосовую связь и мобильный интернет для максимального числа абонентов. Так, в 2025 году уже улучшена связь в садоводческом товариществе «Аметист» и коллективном саду «Уральские зори» в Полевском, СНТ № 2 «Тагилстрой» в Невьянском городском округе. 4G-сигнал появился также у Мантурова Камня в селе Липино, в районе Мариинской плотины в Мариинске», – добавил директор «Мегафона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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