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Четверг, 3 июля 2025, 13:34 мск

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Улицу Чернышевского не откроют до конца сентября

Специалисты ООО «Служба единого заказчика» оставят закрытой для движения транспорта улицу Чернышевского (от здания № 7 до № 16 «а») вплоть до 30 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке продолжаются работы по устройству сетей канализации. Автомобилисты могут объехать зону перекрытия по улицам: 8 Марта – Радищева – Малышева – Добролюбова. Схема движения общественного транспорта останется без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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