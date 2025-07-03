Уральский повар приготовил золотую шаурму

Уральский шеф-повар Михаил Аракелов приготовил золотую шаурму – так он отреагировал на переговоры двух известных кулачников Гаджи Автомата Наврузова и Ислама Джанго Жангоразова. Они планируют провести поединок в уральской лиге RCC и сейчас договариваются об условиях. Жангоразов вместо гонорара запросил позолоченный кейс и золотую шаурму.

Напомним, в июне статистики представили данные об индексе цен на шаурму. В Екатеринбурге начинка для этого стритфуда выросла на 5,45% по сравнению с прошлым годом, а в целом по России – на 39%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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