Леса Урала и Сибири горят из-за гроз

С начала календарного лета (1 июня – 2 июля) в регионах России зафиксировано более 850 природных пожаров, причиной которых стали «бездождевые» грозы, либо грозы с незначительными осадками.

Как сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, подавляющее большинство очагов возникли и ликвидированы в труднодоступных лесных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

3 июля силы Авиалесоохраны и наземных лесных служб ликвидируют 58 лесных пожаров грозового происхождения. Борьба с огнем идет в четырех из шести регионов УрФО – Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в республиках Тыва, Бурятия, Красноярском, Приморском, Забайкальском краях, в Иркутской, Амурской областях. Из 58 очагов локализованы 23.

Очагами грозовых пожаров чаще всего становятся деревья, в которые ударяют молнии.

Добавим, по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в Свердловской области ожидаются грозы в сочетании с высокой температурой воздуха – до 25-27 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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