В Каменске-Уральском за июнь выпало 229% месячной нормы осадков, в Екатеринбурге – 124%

Уральские синоптики подвели итоги наблюдений за погодой в первом месяце лета: июнь был умеренно теплым с неравномерным распределением осадков. Первая половина месяца была жаркой и сухой, а во второй зачастили ливневые дожди и грозы при относительно невысокой температуре.

Как сообщает Гидрометцентр, больше всего дождей в июне досталось Каменску-Уральскому – 143 мм (229% месячной нормы) и Михайловску – 129 мм (176%). В большинстве районов крайнего севера был недобор осадков в июне, за исключением Серова: два ливня 14 и 16 июня принесли 64 мм осадков, а итоговая за месяц сумма составила 91 мм (126%), причем избыток осадков в Серове наблюдается третий месяц подряд. В Екатеринбурге выпало около 90 мм осадков (124% нормы).

Средняя температура месяца составила +16…+19 °C, что на 1-2° выше нормы. Исторический дневной максимум температуры превышен в Екатеринбурге 2 июня (+30,7°С).

Больше всего гроз выпало на долю Сысерти – 13. В Таборах их было 6, в Екатеринбурге – 9. Отмечено по 3-4 случая тумана.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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