Водоканал сливал в уральскую реку нечистоты

В Свердловской области Водоканал сливал в реку Нейву нечистоты. Это выяснилось в ходе отбора проб, которое организовали прокуратура, минприроды региона и центр экологического мониторинга и контроля.

Проверка показала, что МУП «Алапаевский горводоканал» сбрасывал в реку сточные воды, которые не были очищены – концентрация загрязняющих средств серьезно превышала нормы. Расчеты профильных чиновников и надзорных ведомств показали, что ущерб составил более 6,8 млн рублей.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд Алапаевска. Инстанция признала предприятие виновным в экологическом ущербе реке. Теперь коммунальщики должны выплатить штраф в размере причиненного ими вреда природе.

Алапаевск, Елена Сычева

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