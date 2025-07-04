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Пятница, 4 июля 2025, 09:25 мск

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Четыре человека пострадали в столкновении автобуса и двух легковушек (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Сегодня утром на девятом километре ЕКАД столкнулись два автомобиля и один автобус.

Как сообщили в облГАИ, сначала водитель автомобиля «Мазда», ехавший в крайнем правом ряду, столкнулся с попутным автобусом. После этого произошло вторичное столкновение с автомобилем «ВАЗ», следовавшим в левом ряду.

В результате ДТП пострадали четыре человека в легковых автомашинах. В автобусе в момент аварии пассажиров не было.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются автоинспекцией.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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