Житель Камышлова оборудовал подпольную оружейную мастерскую. Его нашли спецслужбы (ФОТО)

В Камышлове сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия и взрывчатки. Хозяином склада оказался 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Мужчина переделывал различные виды оружия, превращая его в боевое.

Из его арсенала были изъяты: 134,8 г промышленного пластичного взрывчатого вещества ПВВ-12М, взрывное устройство имитационного патрона ИМ-82(107)М, две шашки имитации разрыва артиллерийского снаряда ШИРАС-М, самодельная пиротехническая смесь массой 66,7 г, части охотничьего карабина «Тигр» калибра 7,62×54R, самодельно изготовленное короткоствольное ружье 12-го калибра, сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Подпольный оружейник был признан виновным по нескольким уголовным статьям: ч. 1 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ч. 2 ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ч. 1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», ч. 1 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.

По совокупности преступлений мужчина приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 15 тысяч рублей.

Камышлов, Ангелина Сергеева

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