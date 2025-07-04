В УрФО за июнь потушили 175 лесных пожаров, из них 89 – в Югре

В июне в регионах Уральского федерального округа произошло 175 лесных пожаров на общей площади 4500 гектаров. Из них больше половины, 89, пришлось на ХМАО-Югру, сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по УрФО.

Всего в июне этого года было зафиксировано:

– ХМАО-Югра – 89 лесных пожаров, 3 129 гектаров;

– ЯНАО – 30 лесных пожаров, 1 065 гектаров;

– Свердловская область – 30 лесных пожаров, 282 гектара;

– Курганская область – 12 лесных пожаров, 21 гектар;

– Тюменская область – 9 лесных пожаров, 24 гектара;

– Челябинская область – 5 лесных пожаров, 2 гектара.

Всего в УрФО с начала пожароопасного сезона потушили 291 лесной пожар на общей площадь 4931 гектар. Эти цифры вполне соотносятся с прошлогодними: тогда на 1 июля был зафиксирован 371 лесной пожар на общей площади 4371 гектар.

Ранее Авиалесоохрана разработала предварительный прогноз рисков возникновения пожарной опасности в лесах России в июле 2025 года. Согласно ему, обострение пожароопасной ситуации в Уральском федеральном округе не ожидается.

Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Елена Владимирова

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