Пациентка отсудила у больницы в глубинке полмиллиона

Пациентка из Свердловской области отсудила у больницы в Пышме полмиллиона рублей за некачественно оказанную медпомощь – из-за этого женщина снова попала к врачам, но лечить ее пришлось в Екатеринбурге.

«В феврале прошлого года свердловчанка была госпитализирована в хирургическое отделение Пышминской центральной районной больницы. В стационаре она находилась 4 дня, после ее выписали, но рекомендаций по лечению не дали. Меньше чем через месяц женщина снова попала к хирургам той же больницы, но оттуда ее перевели в ГКБ № 40 в Екатеринбурге. После выписки пациентка обратилась в страховую с просьбой проверить медиков в Пышме», – рассказали в пресс-службе областного суда.

Выяснилось, что врачи плохо собрали анамнез, не провели нужные исследования, из-за чего не сразу установили верный диагноз. «Все это время пациентка испытывала нравственные и физические страдания, переживала за свое здоровье и жизнь. А после выписок ей пришлось длительное время восстанавливаться, устранять последствия причиненного ее здоровью вреда. В суде она просила взыскать с медиков 1,5 млн рублей компенсации морального вреда», – рассказали в инстанции.

Судмедэкспертиза показала, что состояние здоровья пациентки действительно ухудшилось из-за неправильно оказанной медпомощи, и суд удовлетворил иск, но частично – с Пышминской больницы взыскано 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Пышма, Елена Сычева

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