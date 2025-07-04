Врач рассказала, какую опасность скрывают за иероглифами товары из Китая

Кислые жевательные конфеты, острые кальмары и креветки – эта китайская продукция совсем недавно стала хитом продаж, особенно она популярна у подростков. Главная опасность кроется не только в «химии», но и в невозможности понять, что именно находится внутри. Своими опасениями на эту тему с «Новым Днем» поделилась диетолог областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева.

«Покупая продукты с непонятным составом, мы приобретаем кота в мешке, который вряд ли может принести пользу для организма человека, в том числе и организма ребенка. <…> По закону, все надписи на этикетке должны быть переведены на русский язык. Без перевода мы не знаем ни состава, ни пищевой ценности, ни сроков годности, ни информации о добавках, включая потенциально опасные», – подчеркивает специалист.

Отсутствие перевода на упаковке является нарушением российского законодательства. Согласно закону о защите прав потребителей, продавец обязан предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах на русском языке.

Добавки в составе могут вызвать аллергические реакции, вплоть до отека Квинке. Экстремальная острота, к которой не привыкли люди в России, часто ударяет по ЖКТ и почкам, нарушая их работу. И даже если при переводе состава вы не нашли ничего критичного, помните, что скорее всего, этот продукт несбалансирован: избыток сахара, кислоты, остроты. Поэтому есть его детям, а уж тем более часто, врачи не рекомендуют – это риск для здоровья. Хотя именно дети, чаще всего, и ведутся на яркую упаковку.

По словам диетолога Натальи Гусевой, особую опасность представляют продукты, содержащие сухое молоко или сухую молочную сыворотку. В них может быть токсичное вещество – меламин, используемый для изготовления смол и пластмассы, клеев и лаков. Недобросовестные производители добавляют это вещество, чтобы повысить содержание белка в молоке.

Важно помнить, что безопасного количества употребления такой продукции не существует. Если вы регулярно идете на риск, не читая состав, то неприятные последствия для организма не заставят себя ждать, предупредила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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