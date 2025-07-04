На обработку уральских полей от вредителей вылетели дроны (ФОТО)

В Свердловской области реализуют уникальный для региона проект по обработке полевых посевов при помощи беспилотников. Его разработали специалисты Уральского государственного аграрного университета.

«В развитии сельского хозяйства Свердловская область идет в ногу со временем, постоянно внедряя новые технологии. В отличие от тракторов, агродроны не повреждают посевы, при этом работают быстрее и эффективнее. Устройства способны опрыскивать поля удобрениями, а также защищать посевы от вредителей и сорных трав. Современные технологии позволяют максимально точно распределять вещества и снизить их расход», – написал в соцсетях врио губернатора Денис Паслер.

В ДИПе уточняют, что с помощью роботов агрономы УрГАУ планируют обработать более 3 тысяч гектаров полей. Для этого будут использоваться современные агродроны XAG, которые на данный момент считаются одними из лучших в своем классе. Чтобы максимально точно оценить эффект от использования беспилотников, параллельно аналогичные поля обрабатывают классическим способом. Уже на первых этапах работы очевидно, что агродроны быстрее справляются со своей задачей, а также на экспериментальных полях посевам не вредят тракторные колеса. При использовании беспилотных аппаратов экономия воды может достигать 90%, а препаратов для удобрения и обработки полей от вредителей – до 30%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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