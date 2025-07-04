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Пятница, 4 июля 2025, 15:09 мск

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15-летним уральским школьникам грозит 7 лет за угон ВАЗ-2113

Двум 15-летним подросткам из Ирбита грозит до 7 лет колонии за угон автомобиля, «совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в ночь на 19 октября 2024 года парни отправились на прогулку. У дома на улице Фрунзе они увидели автомобиль ВАЗ-2113 с открытой дверцей и ключами зажигания в замке. Подростки решили покататься, вытолкали машину с парковки и завели ее. Возле одного из местных общежитий они посадили в салон четырех знакомых девушек, которые попросили довезти их до магазина.

По пути компания встретила экипаж дорожно-патрульной службы. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако находившийся за рулем школьник решил, что сможет оторваться от погони. Полицейские на служебной машине с включенными спецсигналами стали преследовать легковушку. На одном из перекрестков ВАЗ остановился, а подростки разбежались. Однако вскоре личности молодых людей были установлены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, найти любителей быстрой езды удалось достаточно быстро. «Дело в том, что оба парня состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Интереса к учебе они не проявляют, в школе характеризуются отрицательно. За инкриминируемое им противоправное деяние предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы», – отметил полковник Горелых.

Ирбит, Елена Владимирова

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