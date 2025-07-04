Директора екатеринбургского Гортранса оставили в СИЗО до 12 августа

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты гендиректора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева на продление ему ареста.

Как сообщили в пресс-службе суда, Нугаев, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, останется в СИЗО до 12 августа.

Кроме того, облсуд оставил в силе решение о продлении ареста бывшему заместителю главы свердловского «Оператора электронного правительства» Сергею Ледневу. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиям. Леднев останется под стражей до 12 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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