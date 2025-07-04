В Свердловской области нет официально разрешенных мест для купания

В Свердловской области на сезон 2025 года не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, разрешающего использование водных объектов для купания. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Такое заключение является обязательным по федеральному закону. Однако ни один собственник или арендатор рекреационных зон не подал заявку на его получение в этом году. Это означает, что официально разрешенных пляжей в регионе нет.

Несмотря на отсутствие разрешений, Роспотребнадзор проверяет качество воды в местах, которые часто используются для купания. По данным на 2 июля 2025 года, взято 82 пробы воды на санитарно-химические показатели – 46,3% из них не соответствуют гигиеническим нормативам; 140 проб на микробиологические показатели – превышения выявлены в 17,1%; 79 проб на паразитологические показатели – отклонения обнаружены в 6,3% из них.

Дополнительно были взяты пробы почвы с пляжей: из 9 отобранных 1 проба не соответствовала установленным нормативам.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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