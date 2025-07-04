Еще пятеро свердловчан вернутся из украинского плена

В рамках сегодняшнего обмена пленными между Россией и Украиной получили свободу пятеро военнослужащих из Свердловской области.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, это жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Бисерти и Артемовского района. В список на обмен их включили после обращения Татьяны Мерзляковой к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.

Пока военнопленные находятся на территории Белоруссии, в скором времени их доставят в Московскую область для прохождения медицинской и психологической реабилитации. После этого они отправятся на Средний Урал.

«Мы продолжаем работать по обмену военнопленными и надеемся, что в скором времени еще больше свердловчан вернутся домой. Благодаря Стамбульским договоренностям этот процесс активизировался, чему мы особенно рады вместе с семьями военнослужащих. Нам уже позвонили мамы освобожденных ребят и поблагодарили за помощь в их возвращении», – отметила Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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