Пьяный водитель устроил ДТП в центре Екатеринбурга и убежал

Сегодня в 02:30 ночи на улице Челюскинцев возле железнодорожного вокзала случилось ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, неустановленный водитель «Шевроле Нива» выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще тремя автомобилями, после чего бросил машину и убежал. Свидетели сообщили, что у водителя имелись характерные внешние признаки опьянения.

В результате столкновения пострадали несколько человек, включая водителя и пассажиров одного из автомобилей. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев, которые могут помочь в установлении обстоятельств ДТП.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, связанную с данным происшествием, по телефонам: 02, 112 или 8-950-201-27-89. Гарантируется конфиденциальность всех обращений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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