Екатеринбург отметил праздник Белого цветка

Уральская столица готовится ко встрече Дня семьи, любви и верности. В преддверии его сотни семей с детьми собрались в самом центре города ради праздника Белого цветка.

Это добрая традиция благотворительности и милосердия, которая своими корнями уходит к семье Романовых. Именно святая Царская семья в 1911 году впервые провела ярмарку, чтобы поддержать нуждающихся сограждан. Сегодня Белый цветок обретает еще более глубокий смысл – праздник укрепляет семейные ценности и традиции многодетности, а современные благотворители поддерживают их. Праздник в этом году помог – по уже сложившейся традиции – провести Фонд святой Екатерины.

«Мне кажется, это такой праздник чистоты, света, добра, любви. И мне кажется, что сегодня концентрации любви в городе Екатеринбурге стало больше. В этом году традициям благотворительности исполняется 114 лет, и когда Царская семья их инициировала – это были именно городские традиции. И сегодня они восстанавливаются, городское сообщество вновь объединяется и делает добрые дела. В России всегда был тренд на семейные ценности, и мне кажется, это один из самых таких корневых смыслов России. То, что касается возрождения традиции многодетности, то перед нами стоит большая задача – задача власти, задача церкви», – отметила Татьяна Савинова, вице-губернатор по социальной политике, министр здравоохранения Свердловской области.

Традиционно, в этот день прошел конкурс «Белый цветок – бэби» – дети вместе с родителями устроили парад на колясках и самокатах, каждый из которых был празднично украшен. Здесь можно было увидеть «Под небом голубым есть город золотой», Корабль «Воскресение», «Ангельское дерево» и десятки других композиций.

«У нас много красоты в городе, архитектура, ландшафты, здания. Но, пожалуй, сегодня мы увидели самое красивое, что есть в городе, в нашем Екатеринбурге – это счастливые глаза счастливых семей», – сказал владыка Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Екатеринбург, Елена Васильева

Владыка Екатеринбургский и Верхотурский с приветственным словом Необычно украшенные коляски

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