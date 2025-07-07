В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром»

В Екатеринбурге сегодня открывается 15-я по счету промышленная выставка «Иннопром», партнером которой в этом году стало королевство Саудовская Аравия.

Тема выставки – «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Деловая программа выставки будет посвящена актуальным вопросам сегодняшнего дня: построению новых экономических связей, адаптации к меняющимся условиям, разработке и внедрению передовых технологий, решению кадрового вопроса.

В выставке примут участие представители 50 стран мира, состоится более 100 деловых мероприятий.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер предупредил жителей региона о возможных неудобствах: «Уважаемые уральцы! Такое масштабное событие привлекает в Екатеринбург десятки тысяч гостей. Конечно, возрастёт трафик на дорогах и спрос на такси. Но я уверен, что уральское гостеприимство и уважение – визитная карточка Свердловской области – позволят нам провести мероприятие достойно», – написал он в соцсетях. Врио губернатора Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уже прибыли на «Иннопром».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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