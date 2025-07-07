российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 июля 2025, 08:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Боксер на турнире в Екатеринбурге призвал «возвращать национальное самосознание»

Фото RCC Boxing

Боксер Василий Войцеховский на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге призвал всех возвращать национальное самосознание. «107 лет назад Россию обезглавили в подвале (имеется в виду расстрел царской семьи в подвале ипатьевского дома в Екатеринбурге, прим. ред.). Текущая ситуация возрождает смыслы. Война против коллективного Запада возвращает наше национальное самосознание. Но оно заключается исключительно в нашей православной вере», – заявил после поединка спортсмен.

Войцеховский в Екатеринбурге одержал победу над аргентинцем Брайаном Суаресом, продлив победную серию до 15 боев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт,