Боксер Василий Войцеховский на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге призвал всех возвращать национальное самосознание. «107 лет назад Россию обезглавили в подвале (имеется в виду расстрел царской семьи в подвале ипатьевского дома в Екатеринбурге, прим. ред.). Текущая ситуация возрождает смыслы. Война против коллективного Запада возвращает наше национальное самосознание. Но оно заключается исключительно в нашей православной вере», – заявил после поединка спортсмен.

Войцеховский в Екатеринбурге одержал победу над аргентинцем Брайаном Суаресом, продлив победную серию до 15 боев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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