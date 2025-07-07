С утра началась внезапная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, пока она слабая.

«Буря снова наблюдается без видимых причин. В прогнозе, как и вчера, события не было. Мониторы показали с утра небольшой рост скорости и температуры солнечного ветра, так что сказать, что магнитосфера вышла из равновесия совсем на пустом месте нельзя, но амплитуда изменений была незначительной. Так как буря зарегистрирована на фоне падения плотности межпланетного газа, то, скорее всего, речь идет воздействии края корональной дыры. Если бы это был выброс массы, то плотность почти наверняка бы росла», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Отметим, это уже вторая магнитная буря, которая зарегистрирована на Земле с начала месяца.

Екатеринбург, Елена Сычева

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