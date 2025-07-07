Уралец предстанет перед судом за поджог новогодней елки в парке

В ЗАТО Лесной местного жителя будут судить за то, что он неосторожно запустил петарду и случайно сжег новогоднюю елку, стоявшую в парке.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 1 января 2025 года в городском Парке культуры и отдыха. Мужчина запустил петарду на расстоянии менее 30 метров от световой городской елки. Детали пиротехнического изделия разлетелись, и елка загорелась. Городу был причинен ущерб на общую сумму свыше 497 тыс. рублей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности, в крупном размере). Фигурант с размером ущерба не согласился. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 г. Лесной для рассмотрения по существу.

Лесной, Елена Владимирова

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