В Екатеринбурге девочка сломала ключицу на детской площадке

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) после того, как серьезную травму на площадке получила маленькая девочка.

Инцидент произошел в парке Чкалова. «Всегда ходим в этот парк на площадку, нам там нравится, но в этот раз не повезло. Дочка решила повиснуть на так называемом гимнастическом кольце и полетела вниз вместе с этим кольцом, крепление отсоединилось», – рассказала порталу e1.ru мама ребенка. В больнице девочке поставили диагноз – перелом ключицы.

«В ходе расследования выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств инцидента. Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к допросу свидетелей, устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», – заявил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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