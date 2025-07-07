Женщину осудили за истязание пятерых приемных детей

Белоярский районный суд Свердловской области вынес приговор местной жительнице, жестоко обращавшейся с приемными детьми. Как сообщили «Новому Дню» в прокуратуре Свердловской области, женщина кричала на детей, оскорбляла, избивала по незначительным поводам и в качестве наказания закрывала в подвале дома, в том числе на ночь. Детям запрещалось рассказывать о происходящем под угрозами, которые они воспринимали всерьез.

Под опекой осужденной женщины с декабря 2018 по ноябрь 2022 года были пятеро малолетних детей, с которыми она сначала жила в Екатеринбурге, а затем в поселке Белоярский. О преступлениях стало известно, когда женщина выгнала троих детей убирать снег и не пустила их обратно. Дети, чтобы согреться, пришли к соседке, которая помогла им и сообщила в органы опеки. Суд признал опекуншу виновной по статье об истязании несовершеннолетних. Сама женщина вину не признала. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд также взыскал в пользу потерпевших детей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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