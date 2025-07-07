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Понедельник, 7 июля 2025, 13:03 мск

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Площадь 1905 года перекрыли ради фестиваля и бросили (ФОТО)

В Екатеринбурге неделю назад перекрыли площадь 1905 года, чтобы начать подготовку к фестивалю «Лето на площади». Его будет проводить команда парка Маяковского. Однако горожане заметили, что никаких работ в центре не наблюдается.
«Площадь просто огорожена, ни людей, ни техники, ни работ там нет и не было в выходные», – поделился читатель «Нового Дня» Андрей. Действительно, на площади и сегодня, в разгар рабочего дня, никого нет. Часть ограждений обрушена. Горожане сокращают путь через площадь беспрепятственно.

В пресс-службе мэрии «Новому Дню» пояснили, что фестиваль проводиться будет. Ориентировочные сроки начала – через две недели. Ранее в администрации заявляли, что фестиваль стартует с 1 июля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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