На ведущего детского телеканала напали в Екатеринбурге и избили

В минувшие выходные в Екатеринбурге было совершено нападение на ведущего телеканала «Карусель», актера театра и кино Андрея Гликогена (настоящее имя – Андрей Карпов). «Нападавший поймал артиста в переулке, сделал два выстрела в небо и прислонил табельное оружие к его виску, надел наручники и жестоко избил на глазах у детей... Напавший скрылся с места преступления и уехал в сторону Полевского», – заявил РИА «Новости» Никита Луговой, менеджер артиста.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых заявил ТАСС, что достоверность этих ведений в настоящее время проверяется. Горелых уточнил, что к работе по проверке опубликованных сведений планируется подключить сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. «На данном этапе разбирательства прошу не делать преждевременных однозначных выводов», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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