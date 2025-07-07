Екатеринбург будет сотрудничать с городом-призраком

Власти Екатеринбурга будут сотрудничать с коллегами из китайского города-призрака. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел расширенное заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между уральской столицей и Ордосом на международной выставке «Иннопром», – сообщила пресс-служба администрации города.

Ордос известен как один из крупнейших городов-призраков КНР, однако это касается только некоторых районов, где действительно есть пустующие дома и районы вокруг производств. Фактически же во всем в округе проживают порядка 2 млн человек.

«Самыми перспективными направлениями для дальнейшей совместной работы Екатеринбурга и Ордоса являются как промышленная кооперация и инвестиции, так и образование, молодежные обмены, в том числе для бизнес-проектов самых активных жителей», – резюмировал Глава Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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