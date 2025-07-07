Улицу Пушкина перекроют на полтора месяца

С 21 июля по 31 августа специалисты ООО «УГМК – Застройщик» закроют движение по улице Пушкина у дома № 2 по ул. Первомайской (напротив памятника Александру Пушкину).

Как уточнили в пресс-службе мэрии, на участке будут прокладывать инженерные сети. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Горького, Почтовой, Толмачева.

Схемы движения общественного транспорта останутся без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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