Суд вынес приговор мужчине, организовавшему производство контрафактного алкоголя

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, организовавшему незаконное производство и хранение контрафактного алкоголя. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, осужденный действовал в группе. По версии следствия, в 2020 году мужчина и его сообщники без лицензии производили немаркированную спиртосодержащую продукцию в Екатеринбурге, Березовском и Белоярском районе. Контрафактный алкоголь хранился на складах в регионе. Стоимость продукции составила более 13 млн рублей. Организатора задержали в январе 2024 года в Липецке, где он также занялся производством контрафакта. На момент задержания он не имел судимости.

Суд признал мужчину 1989 года рождения виновным по статье о незаконном обороте немаркированного алкоголя группой лиц в особо крупном размере. Ему назначено 2 года колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей.

Один из соучастников уже приговорен к лишению свободы в 2024 году.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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