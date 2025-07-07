В Екатеринбурге Денису Мантурову показали новую систему управления для «Союза-5» (ФОТО)

Сегодня первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров посетил в Екатеринбурге НПО Автоматики, где завершается изготовление системы управления для ракеты-носителя «Союз-5».

Как сообщили в ДИПе, гендиректор НПОА Михаил Изюмов рассказал, что в настоящее время проходят отработочные испытания системы управления. Принципиальными отличиями новой системы являются компактность, меньший вес и усиленные вычислительные мощности по сравнению с системой управления ракеты-носителя «Союз-2».

«Применение быстродействующей производительной бортовой вычислительной машины позволит минимизировать связи между ракетой и оборудованием технического и стартового комплексов. Это упростит процесс подготовки изделия. Возможности бортовой вычислительной машины обеспечат развёртывание всех режимов испытаний непосредственно на борту, а не на наземном оборудовании. Мы сдадим систему управления для летных испытаний в соответствии с графиком работ», – сказал Михаил Изюмов.

Также для «Союза-5» разработана и изготавливается система аварийной защиты двигателей для первой и второй ступеней, которая позволит циклично с длительностью в несколько миллисекунд оценивать состояние двигателя по параметрам его работы.

Контроль поможет выявить возможную аварийную ситуацию, предотвратить её дальнейшее развитие и своевременно выдать команду на выключение двигателя. В случае возникновения нештатной ситуации на двигателе первой ступени она позволит сохранить ракету и стартовый комплекс, а на участке полёта второй ступени отключит две камеры аварийного блока, а две камеры второго блока будут работать. Такая схема впервые будет применяться на отечественных ракетах.

Фото: ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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