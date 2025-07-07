ВЦИОМ: Россияне осуждают тунеядство, но против наказаний

Аналитический центр ВЦИОМ представил данные исследования об отношении россиян к тунеядству. Результаты показали, что само явление граждане осуждают, но большинство не считают необходимым облагать за это дополнительным налогом. Согласно результатам телефонного опроса среди 1600 респондентов, 59% граждан, и это большинство, выступают против введения специального налога для трудоспособных граждан без официального трудоустройства. Идею поддерживают 33%, еще 8% затруднились ответить.

Наибольшее сопротивление налогу проявляют зумеры (18-24 г.) – 76% против. Среди старшего поколения (рожденные в 1948-1967 гг.) мнения практически равны: 47% против и 44% за. В целом, 80% опрошенных заявили, что продолжили бы работать даже при полной материальной обеспеченности. Лишь 13% признались, что бросили бы работу в таком случае.

Вопрос о возвращении уголовной ответственности за тунеядство, аналогичной советским нормам, показал тот же результат, что и в 2015 году: 45% поддерживают такую меру, 46% – отвергают.

Тунеядцем 46% россиян считают человека, который не работает и ничего не делает. 24% думают, что тунеядец живет за счет других (государство/родители/семья). 22% – люди без цели, бездельники. 9% – ассоциируют с человеком, ведущим аморальный или маргинальный образ жизни.

Москва, Светлана Муллагалеева

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