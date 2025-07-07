Робот с человеческим лицом, автомат по лепке пельменей и народные промыслы: чем удивил юбилейный «Иннопром» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром» – 15-я по счету. Свои технологические новинки на ней представили несколько сотен компаний из разных регионов России и других стран. «Новый День» делится впечатлениями от первого дня форума.

Страной-партнером «Иннопрома» в этом году выступает Саудовская Аравия. Саудиты представили огромный, но довольно пустой стенд – в нем только медиа-экраны и расставленные между ними столы и стулья. Самым популярным местом на экспозиции экзотических гостей стала стойка с арабским кофе. Другие международные партнеры также ограничились «переговорным» форматом. Разве что Казахстан порадовал выступлением музыкального ансамбля и девушками в национальных одеждах, которые угощали всех шоколадом.

Инновации и традиции на «Иннопроме»

Главным развлечением в первый день работы выставки стали роботы. Посетители с пристрастием допрашивали вежливого андроида-консьержа Арди, который удивлял (иногда даже пугал) достоверной человеческой мимикой. Рядом со стендом Свердловской области популярностью пользовался футуристический робот – собравшиеся вокруг него спорили, это машина или все же человек в костюме.

Среди транспортных новинок «Иннопрома» – беспилотные автомобили и 37-метровый скоростной трамвай «Воевода». Но больше всего внимание посетителей привлек форвардер «Тром 25» из Сургута. Конструктор Алексей Гринкевич рассказал, что автомобиль на 90% собран из компонентов российского производства. Несмотря на огромный размер, машина не продавливает почву, способна преодолевать препятствия высотой 1 метр, и в отличие от западных образцов, может круглогодично использоваться в болотистой тайге.

Более приземленные технологии продемонстрировали на выставке екатеринбургские предприниматели. Они показали машину по изготовлению хинкали, пельменей и вареников. Аппарат самостоятельно смешивает тесто и начинку и «выстреливает» готовую продукцию. «Эта машина настолько простая, что даже обычный человек может ею пользоваться. Она выдает 350 килограмм пельменей в час. И поверьте, они более вкусные, чем пельмени ручной лепки, потому что тесто получается нежнее», – заверил инженер-наладчик Александр Пушков.

Ручной труд на выставке инноваций тоже был представлен. Деревянный ткацкий станок, на котором мастерица ткала полотенца с удмуртскими орнаментами, с интересом рассматривали китайские туристы. «Мы представляем народные промыслы. Нас пригласили принять участие в «Иннопроме» и мы согласились. Чтобы выткать одно полотенце, требуется минимум две недели, это кропотливая работа. Но спрос есть, нашу продукцию покупают на свадьбу и семейные праздники, в основном, конечно, удмурты», – рассказала Лариса Таланова. На вопрос, как на ее станок реагируют иностранные гости выставки, мастерица со смехом ответила: «Меня поначалу за робота приняли».

Выставка «Иннопром» продлится до 10 июля. Планируется, что завтра промышленный форум посетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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