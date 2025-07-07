ЕВРАЗ потратит на здоровье и лучшее качество жизни своих сотрудников более 3 млрд рублей

ЕВРАЗ в 2025 году направит на развитие социальных программ для сотрудников 3,2 млрд рублей. Об этом рассказала вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2025».

Так, вложения в программу «Здоровье» вырастут вдвое, до 1 млрд рублей. ЕВРАЗ ведет работу по улучшению системы питания, повышая качество предоставления услуг и пищи, делая горячую еду доступной для всех сотрудников компании на Урале и в Сибири. С весны на комбинатах действует 70% скидка на комплексные обеды, затраты компании на дотации составят 1,2 млрд рублей. ЕВРАЗ также увеличил финансирование жилищной программы. Теперь квалифицированные и молодые специалисты, рабочие дефицитных профессий могут рассчитывать на помощь компании в улучшении жилищных условий.

В этом году компания дважды повысила заработную плату: в январе и в мае. Суммарно в этом году она выросла на 10%.

«Мы не просто наполняем соцпакет разными опциями, а выстраиваем эффективную систему заботы о наших людях. Все работники обеспечены полисом ДМС, им доступны расширенные профосмотры. В конечном итоге, мы стремимся увеличить профессиональное долголетие сотрудников и повысить качество их жизни», – рассказала Елена Самсонова.

Отельное важное направление в рамках HR-стратегии ЕВРАЗа – совместная работа с ключевыми учебными заведениями в регионах присутствия по формированию и развитию системы инженерного образование. Компания поддерживает создание инженерных классов в школах и реализует уникальную программу «Инженерный бакалавриат» в НТИ УрФУ и СибГИУ. Инвестиции ЕВРАЗа в инженерное образование до 2029 года составят около 1 млрд рублей.

Напомним, что ЕВРАЗ выступил официальным партнером Международной промышленной выставки «Иннопром-2025». Стенд компании разместился в 1-м павильоне.

ЕВРАЗ представляет проекты в области цифровизации производства, повышения производительности и применения металлопроката в инфраструктурном и коммерческом строительстве России и стран СНГ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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