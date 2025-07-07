На выставке «Иннопром» представили первого в России робота-консьержа

Группа компаний «КОРТРОС» представила на международной выставке «Иннопром-2025» робота Арди. Андроид выполняет функции консьержа в московском жилом квартале HEADLINER: общается с жителями, принимает заявки, фиксирует события, помогает посетителям с навигацией. Его главная особенность – человеческая мимика и технологии искусственного интеллекта, которые помогают роботу «прокачивать» свои коммуникативные навыки.

«КОРТРОС» стал первой компанией в России, которая интегрировала в строительные комплексы системы «умного дома» и «умной квартиры». Сегодня более 10 тысяч собственников квартир в жилых комплексах девелопера могут управлять своим домом с помощью мобильного приложения. Консьерж Арди является частью большой цифровой экосистемы комплекса HEADLINER, построенной на базе цифрового сервиса для управления «умными зданиями и домами» на платформе Ujin. Он может обслуживать сразу несколько пользователей и сохраняет полные записи своих действий для безопасности. По желанию жителей робот может приветствовать их – для этого у резидентов есть возможность изменять настройки взаимодействия с Арди. Помимо своих прямых обязанностей, робот может поболтать с каждым желающим. Арди обожают дети, он рассказывает им стишки. А взрослым может подсказать, как пройти к ближайшему кафе, какая будет погода, что нового появилось в жилом комплексе. Иногда у него даже интересуются мнением по личным вопросам.

«Наш опыт показал, что цифровой консьерж нравится жителям. Не исключено, что аналогичные проекты появятся и в других городах, где есть проекты «КОРТРОС», в т. ч. в Академическом районе Екатеринбурга», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе компании. Напомним: ГК «КОРТРОС» в Свердловской области представлена компанией АО СЗ «РСГ-Академическое» – главным застройщиком восьмого административного района Екатеринбурга.

На выставке был представлен стационарный вариант робота. Но в будущем он может стать мобильным. Искусственный консьерж сможет самостоятельно проводить осмотры, помогать управляющей компании в проверке инженерных систем, осматривать кровлю и оценивать качество уборки территории.

Арди был разработан пермской компанией «Промобот», это полностью российский продукт. В основе разработки – программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее воспроизводить эмоции, выражения лица и жесты человека. Над сценариями робота трудилась отдельная команда режиссеров и сценаристов. По словам создателей, робот может работать без постоянного соединения с интернетом. Все процессы – от распознавания голоса до синтеза речи – происходят внутри Арди, что исключает задержки и паузы во время коммуникации робота с людьми.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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