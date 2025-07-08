В Екатеринбурге сгорел огромный 4-этажный склад. Владельцы подозревают поджог (ФОТО)

На улице Монтажников в Екатеринбурге сгорело 4-этажное здание склада, в котором арендовали боксы не только юридические лица, но и обычные горожане, которые хранили там мебель, одежду, спортивный инвентарь, стройматериалы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар начался в 19:18 в понедельник, 7 июля. Площадь возгорания составила 3500 кв.м.

В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники, 115 человек личного состава. В 01:21 огонь был локализован, в 03:32 открытое горение ликвидировано.

Владельцы «Кладовки-Е» не исключают, что пожар не был случайным. «Причины будут установлены в ходе расследования. Не исключён вариант поджога. Собственники и сотрудники находятся на пожаре и оказывают всё возможное содействие службе пожаротушения. В целях безопасности вход на объект остается закрыт. При первой возможности мы организуем информирование арендаторов. Все вопросы, касающиеся имущества, пострадавшего в ходе пожара, будут решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится на сайте компании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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