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Вторник, 8 июля 2025, 08:41 мск

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В Нижнем Тагиле «Лексус» упал с моста в реку. Погибли три человека

Фото: ОблГАИ

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле автомобиль «Лексус» пробил ограждение и упал в городской пруд.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, а результате аварии погибли три человека – водитель и две пассажирки.

По информации АН «Между строк», компания молодых людей решила покататься по ночному городу. За несколько минут до трагедии один из пассажиров вышел из машины, чтобы снять поездку со стороны, остальные же остались в автомобиле. После этого «Лексус» разогнался и потерял управление, снес чугунные перила и упал в воду. Спасти никого не удалось.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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