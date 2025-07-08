Водитель «Ауди А3» выехал на встречку и протаранил трамвай «Львенок» (ФОТО)

Сегодня утром в Верхней Пышме на проспекте Успенском водитель «Ауди А3» устроил ДТП сразу с двумя трамваями маршрута №333 «Верхняя Пышма – Екатеринбург».

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель иномарки сильно разогнался и сначала въехал сзади в попутный трамвай, а потом вылетел на встречную полосу и там допустил лобовое столкновение с трамваем, едущим в противоположную сторону.

В момент ДТП в первом трамвае находилось 17 пассажиров, во втором трамвае – 3 пассажира. Среди них пострадавших нет. В автомобиле находилась 15-летняя дочь водителя, которая получила травму головы и была доставлена в медицинское учреждение.

Водитель автомашины пояснил, что торопился довезти дочь до остановки трамвая, так как сам опаздывал на тренировку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него административного производства по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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